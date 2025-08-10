Navigation

Deutsche Basketballer gewinnen auch zweiten EM-Test

Veröffentlicht: Sonntag, 10.08.2025 19:37

Deutschland gewinnt erneut gegen Slowenien. Allerdings läuft noch längst nicht alles rund. Immerhin ist der Kapitän zurück.

© Uwe Anspach/dpa

Vor der Basketball-EM

Mannheim (dpa) - Die deutschen Basketballer haben auch das zweite Testspiel gegen Slowenien gewonnen. Das Team um Kapitän Dennis Schröder siegte gegen die dieses Mal ohne NBA-Superstar Luka Doncic angetretenen Slowenen in Mannheim mit 80:70 (42:30) und bleibt damit in der EM-Vorbereitung ungeschlagen.

Allerdings leistete sich der Weltmeister dieses Mal einige Schwächephasen und holte sich vor 13.631 Zuschauern in der ausverkauften SAP Arena nur mit Mühe den Sieg. Am Freitag hatte Deutschland gegen Slowenien in Ljubljana noch klar mit 103:89 gewonnen. In Mannheim war Schröder mit 18 Punkten bester deutscher Werfer, Franz Wagner kam auf 17 Zähler.

Bei der EM im finnischen Tampere und lettischen Riga trifft der Weltmeister ab dem 27. August in der Gruppenphase auf Montenegro, Schweden, Litauen, Finnland und Großbritannien. Zuvor stehen am kommenden Wochenende noch der Supercup in München sowie danach zwei Testspiele gegen Titelverteidiger Spanien auf dem Programm.

Bundestrainer Alex Mumbru sah auch im zweiten EM-Test viel Positives.© Uwe Anspach/dpa
Bundestrainer Alex Mumbru sah auch im zweiten EM-Test viel Positives.
© Uwe Anspach/dpa

