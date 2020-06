Der SommerLeseClub startet

Ab morgen (22. Juni) sind Anmeldungen für den SommerLeseClub in Mülheim möglich. Mitmachen kann jeder - egal wie alt. Dazu muss nur eine Anmeldekarte ausgefüllt werden. Das geht in der Stadtbibliothek im Medienhaus und in allen Schul- und Stadtteilbibliotheken.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services