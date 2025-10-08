Navigation

Der FREUTAG: Eure Lieblingshits aus einem Jahrzehnt - den ganzen Tag

Veröffentlicht: Mittwoch, 08.10.2025 14:05

Am 31. Oktober ist FREUTAG! Wir feiern die 00er: Deine Lieblingshits von Robbie Williams bis Tokio Hotel. Wünsch dir jetzt deinen Song und sei dabei!

Die neue Musikaktion bei uns im Programm - als Grafik. Jubelnde Frau mit Blick nach unten und dem Claim: Der Freutag - 2000er Jahre

Am 31. Oktober ist wieder FREUTAG! Dieses Mal feiern wir die Hits der 00er - ein Jahrzehnt voller unvergesslicher Musik und guter Laune. Den ganzen Tag spielen wir eure Lieblingssongs aus dieser besonderen Zeit. Ob Shakira, Ich und Ich, Black Eyed Peas, Britney Spears oder Eminem: Du bestimmst mit, was läuft!

Und nicht nur die Musik war legendär - erinnerst du dich noch an das Sommermärchen bei der WM 2006, Low-Waist Jeans und der Durchbruch des Internets? Die 00er waren einfach magisch!

Sag uns, welche Songs für dich unbedingt dabei sein müssen. Füll einfach unser Formular aus und schick uns deinen Favoriten. Gemeinsam machen wir den FREUTAG zu einem echten Hit-Marathon!

Weitere Meldungen

Die besten Hits aus einem Jahrzehnt - den ganzen Tag

Aktionen Am 26. September ist FREUTAG! Wir feiern die 90er: Deine Lieblingshits von Culture Club bis Take That. Wünsch dir jetzt deinen Song und sei dabei!

skyline