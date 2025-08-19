Der FREUTAG: Eure Lieblingshits aus einem Jahrzehnt - den ganzen Tag
Veröffentlicht: Dienstag, 19.08.2025 07:55
Am 29. August startet der FREUTAG! Wir feiern die Hits eines Jahrzehnts - los geht’s mit den 80ern. Nenne uns deine Lieblingssongs und freu dich auf unser neues Musikspecial.
Am 29. August feiern wir den ersten FREUTAG - und der steht ganz im Zeichen der 80er! Den ganzen Tag spielen wir eure Lieblingshits aus diesem legendären Jahrzehnt. Ob Madonna, Whitney Houston oder Michael Jackson: Du bestimmst, was läuft!
Sag uns, welche Songs für dich unbedingt dabei sein müssen. Füll einfach unser Formular aus und schick uns deinen Favoriten. Gemeinsam machen wir den FREUTAG zu einem echten Hit-Marathon!