Am 29. August feiern wir den ersten FREUTAG - und der steht ganz im Zeichen der 80er! Den ganzen Tag spielen wir eure Lieblingshits aus diesem legendären Jahrzehnt. Ob Madonna, Whitney Houston oder Michael Jackson: Du bestimmst, was läuft!

Sag uns, welche Songs für dich unbedingt dabei sein müssen. Füll einfach unser Formular aus und schick uns deinen Favoriten. Gemeinsam machen wir den FREUTAG zu einem echten Hit-Marathon!