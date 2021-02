Der beste Mix spezial – Eure 60 Minuten - das Voting

Ihr habt noch nicht genug von unserer Aktion "Eure 60 Minuten"? Kein Problem, wir auch nicht. Wir verlängern unsere Aktion bis auf weiteres bei uns mit dem besten Mix Spezial. Jede Woche haben wir fünf Mottos an den fünf Wochentagen. Wir hatten bereits die besten One-Hit-Wonder, die besten Lovesongs oder auch die besten Live-Hits. Ihr bestimmt eine Stunde lang jeden Werktag unsere Playlist. In der kommenden Woche erwartet euch unter anderem eine Abstimmung über die besten Hits, die beim Eurovision Song Contest je komponiert wurden. Welche Songs sollen in unsere Shows? Stimmt ab.