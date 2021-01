Der beste Mix spezial – Eure 60 Minuten

Ihr bestimmt jeden Tag - vom 25. bis 29. Januar - welche Songs zwischen 13 Uhr und 14 Uhr bei euch laufen. Dabei gibt es jeden Tag ein anderes Musik-Motto. Wir möchten euch den Alltag zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung so angenehm wie möglich machen. Klickt in den Playlisten, die ihr unten findet, euren Lieblingshit an. Habt ihr eine Geschichte zu eurem Song? Dann schreibt sie uns. Fehlt euer Favorit? Kein Problem: Füllt einfach das Formular mit eurem Wunschhit aus. Eure 60 Minuten – der neue Mittagsmix. Immer ab 13 Uhr.