Der beste Mix Spezial - Das war der große 80er-Tag

80er-Stars live on Stage

In der beheizten Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf haben unter anderem Alphaville, Sandra, Limahl, Cutting Crew und Nik Kershaw die 80er wieder zum Leben erweckt. Als Special Guest trat Holly Johnsen - Die Stimme von Frankie goes to Hollywood auf und ihr habt das Ganze erst so richtig rundgemacht.

Von "Relax" und "Big in Japan", "Neverending Story" bis "Tainted Love". Auf der größten 80er Party der Welt gab es alle Hits live! Klickt euch durch unsere Bildergalerie um diesen Abend nochmal Revue passieren zu lassen.

Das war der 80er Tag bei uns.