Das Wunder von Bernd - Dreharbeiten abgeschlossen
Veröffentlicht: Dienstag, 26.08.2025 09:18
Die Dreharbeiten zum neuen Mülheim-Film "Das Wunder von Bernd" sind beendet. Sechs Wochen lang hat der Filmemacher Alexander Waldhelm bei uns in der Stadt und der näheren Umgebung seinen Episodenfilm abgedreht.
Bei der Low-Budget-Produktion werden - wie auch bei den vergangenen drei Filmen - zahlreiche Ruhrgebiets-Promis zu sehen sein, darunter Gerburg Jahnke, Volker Pispers und Herbert Knebel. Die Premiere findet am 15. Dezember im größten Kinosaal Deutschlands in der Lichtburg in Essen statt.