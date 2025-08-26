Das Wunder von Bernd - Dreharbeiten abgeschlossen

Bei der Low-Budget-Produktion werden - wie auch bei den vergangenen drei Filmen - zahlreiche Ruhrgebiets-Promis zu sehen sein, darunter Gerburg Jahnke, Volker Pispers und Herbert Knebel. Die Premiere findet am 15. Dezember im größten Kinosaal Deutschlands in der Lichtburg in Essen statt.