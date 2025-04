Das sind die schönsten Strände in NRW

Möhnesee bei Soest

Am, gemessen an der Seefläche, größten See in NRW gibt es auch einen Strandbereich. Außerdem gibt es rund um den See Gastro-Angebote und Aktivitäten. Auch für Motorradfahrer ein super Ausflugsziel.

Seaside Beach in Essen

Neben dem Strandbereich, der zum Entspannen einlädt gibt es auch viele weitere Aktivitäten am schön gelegenen See im Essener Süden. Hier könnt ihr Bogenschießen oder auch Klettern. Oder ihr mietet euch ein E-Bike und macht eine Tour.

Die Blaue Lagune in Wachtendonk

In der Nähe der niederländischen Grenze lädt die Blaue Lagune zu diversen Wasseraktivitäten ein. Man kann sich einfach an den Strand legen oder aber auch Wakeboard fahren oder Stand-Up Paddeln betreiben. Außerdem gibt es noch eine Art Kletterpark im Wasser.

Stadtstrände in Köln

In der Nähe des Stadions im Kölner Westen liegt die Beachvolleyballanlage und Strandbar "Playa". Hier gibt es einen Biergarten wo man sich Essen und Getränke besorgen kann. Eintritt kostet es keinen.

Auch beim Tanzbrunnen in Deutz könnt ihr urbanes Standfeeling auf mehr als 1000 Tonnen Sand erleben mit Blick auf den Rhein und den Dom - im Beachclub "km 689".

Stadtstrand Düsseldorf

Es gibt zwar keinen Sand, ansonsten gibt es aber jede Menge Strandfeeling. Mit dem Blick auf den Rhein findet man hier die perfekte Mischung aus Urbanem und Erholung. Neben jeder Menge Sitzgelegenheiten gibt es auch die Möglichkeit sich Getränke und Snacks zu holen.

Die Xantener Südsee

In der alten Römerstadt gibt es auch richtiges Strandfeeling. Die durch Kiesabbau entstandenen Seen Xantener Nord- und Xantener Südsee bieten ein tolles Naherholungspaket. Neben einem Strand kann man auch um die einzelnen Seen spazieren gehen oder auch den Ausflug mit einem Besuch im Archäologischen Park verbinden.

Evita Beach in Grevenbroich

Will man im Rhein-Kreis Neuss nicht in die angrenzenden Großstädte, bietet Evita Beach am Flutgraben in Grevenbroich ebenfalls Standfeeling vor der Tür. Kalte Getränke und jede Menge Veranstaltungen gibt es hier. Wie bei vielen anderen Stränden sind auch hier die Öffnungszeiten wetterabhängig. Informiert euch also vorher über die Internetseite.

MonBerg in Monheim

Die Strandbar findet ihr direkt auf den Rheinwiesen in Monheim. Durch die erhöhte Lage gibt es einen tollen Blick auf den Fluss. Und, dass wird Hundebesitzer freuen: Die Vierbeiner sind in Monheim ausdrücklich willkommen.

Strände in Haltern am See

In Haltern am See gibt es gleich zwei schöne Möglichkeiten sich ans Wasser zu legen.

Mit seinem traumhaften Strand aus silbrig glänzendem Feinsand und Badewasser in ausgezeichneter Qualität ist der Silbersee II ein ideales Ziel für die ganze Familie. Ob Sie nun den Tag auf dem weißen Sand oder auf der Luftmatratze auf dem Wasser verbringen, ob Sie Surfen, Schwimmen, Spazieren gehen oder einfach nur eine Tasse Kaffee trinken möchten – hier ist für jeden das Richtige dabei.





