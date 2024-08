Das Rea Garvey Geheimkonzert

Rea Garvey bei Geheimkonzert auf der Bühne

Seit Ende der 90er Jahre lebt der in Irland geborene Rea Garvey in Deutschland und hat seitdem eine beeindruckende Musikkarriere hingelegt. Bekannt geworden ist er mit seiner Band „REAMONN“ und Hits wie „Supergirl“. Seit der Bandauflösung im Jahr 2010 ist Rea Garvey als Solokünstler erfolgreich unterwegs. Wild love, The One, Is it love und noch mehr Songs waren wochenlang in den Charts und sind auch von unserer Playlist nicht wegzudenken.

Die neue Single von Rea Garvey "Perfect In My Eyes" könnt ihr jetzt bei uns im besten Mix hören.

Tickets für Rea Garvey-Konzert gibt es nicht zu kaufen

Jetzt holen wir Rea Garvey für euch auf die Bühne: Der Star wird bei einem exklusiven Geheimkonzert am 18. September für euch performen. Das Besondere: Ihr erlebt Rea hautnah. Denn insgesamt gibt es in der Geheimlocation nur ca. 200 Plätze. Die Tickets gibt’s nirgendwo zu kaufen, sondern nur bei uns zu gewinnen. Registriert euch jetzt und sagt uns, warum gerade ihr dieses Event nicht verpassen dürft. Habt ihr zum Beispiel zur Musik von Rea geheiratet oder verbindet euch etwas anderes mit dem Iren? Mit etwas Glück seid ihr bei einem unvergesslichen Abend dabei!

Wissenswertes