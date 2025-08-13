Das Komische Ferienende

An diesem Wochenende im Radio, bald auf einer Bühne in eurer Nähe: Das Comedy Camp

"Die Comedy Camp Tour ist für mich jedes Mal das Highlight des Jahres - auch nach 20 Jahren noch." Das ist die kurze Antwort, die man von Gastgeber Jürgen Bangert bekommt, wenn man ihn auf das Comedy Camp anspricht. Dabei ist es immer sein Ziel, jede einzelne Veranstaltung für alle Beteiligten zum Highlight werden zu lassen. Immer nach dem Motto "Wir sind schließlich zum Spaß hier", rollt er auch im Herbst 2025 wieder den roten Teppich für seine Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne aus.

Und bevor die Top-Comedians Deutschland wieder ihren Gag-Rucksack für das Camp packen, kriegt ihr hier am letzten Ferienwochenende nochmal richtig die Lachmuskeln von ihnen massiert.

Alle Termine und Tickets zur Comedy Camp-Tour

Komische Ferien mit Guido Cantz

Egal, ob 40 Grad im Schatten oder sinnflutartige Regenfälle – die Sommerferien hatten für alle, die zu Hause geblieben sind, einiges an Abwechslung zu bieten. Da wurde auch viel gemeckert- Guido Cantz hat uns aber geholfen, dem Ganzen in "Komische Ferien mit Guido Cantz" auch die humorvolle Seite abzugewinnen.

Comedy-Star Guido Cantz geht auch wieder auf Tour. Mit seinem neuen Programm "Komische Zeiten" nimmt er das aktuelle Geschehen gewohnt humorvoll aufs Korn.

Hier gibt's die Termine.