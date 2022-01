Das Interview mit Alle Farben

© radioNRW

DJ-Auftritte sind in Zeiten der Corona-Pandemie bekanntlich eher nicht so häufig möglich. Zwar sind die Regelungen in manchen Ländern lockerer, doch tritt ein DJ nicht andauernd in ein und demselben Land auf. Zum Glück hat Alle Farben ja erstens die Gabe und die Zeit, neue Musik zu kreieren und zweitens noch seine Leidenschaft fürs Kochen, mit der seine Fans genauso begeistert. Über all das und seine neue Single "Castle" hat Alle Farben im Interview mit Kai Klüting gesprochen, das ihr hier hören könnt.

Interview vom anderen Ende der Welt

Eigentlich wäre Frans Zimmer alias Alle Farben jetzt auf Radio-Promotion-Tour. Heißt er gibt jede Menge Interviews zu seiner neuen Single “Castle”. Aber, wir und fast alle anderen Sender lassen auch Stars wie ihn nicht rein. Also gibt er seine Interviews über das Internet. Das kann aber von überall auf der Welt machen. Er hat sich spontan in den Flieger gesetzt und spricht mit Moderator Kai Klüting aus seinem Zimmer in Thailand. Nachdem Kai und Alle Farben über die wichtigsten Urlaubstipps gesprochen haben, geht es auch um die neue Single von Alle Farben die er zusammen mit HUGEL und FAST BOY gemacht hat. Dabei hat die Single schon fast einen therapeutischen Ansatz. “Jeder hat seinen Grund, warum er auf einer Part ist und warum soll es nicht das sein, einfach auch den schlimmsten Schmerz zu überwinden?” sagt Alle Farben im Interview.