Das Eigenheim bleibt zunehmend ein Traum

Die Chancen auf ein eigenes Haus sind in Mülheim schlechter geworden. Zu diesem Ergebnis kommt das Pestel-Institut in einer aktuellen Auswertung. Demnach sind in ganz Mülheim in den ersten sechs Monaten des Jahres lediglich 31 Baugenehmigungen für neue Ein- und Zweifamilienhäuser erteilt worden. Das sind nur rund halb so viele Genehmigungen wie im Vorjahreszeitraum, sagt das Pestel-Institut.

