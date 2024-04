Dachstuhlbrand in Broich

Die Feuerwehr Mülheim musste am Abend nach Broich ausrücken. In der Prinzeß-Luisen-Straße war der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren bereits Rauch und Flammen aus dem Dach des dreigeschossigen Hauses zu erkennen, sagt die Feuerwehr. Zunächst war unklar, ob sich Menschen im Inneren des Hauses aufhalten - Einsatzkräfte konnten später Entwarnung geben.

© Feuerwehr Mülheim