Dachstuhl in Flammen

Am Wochenende musste die Feuerwehr in die Heinrichstraße ausrücken. Am Samstagabend gegen 18 Uhr war das Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte der Dachstuhl der Haushälfte bereits komplett in Flammen gestanden, sagt die Feuerwehr.

© Feuerwehr Oberhausen