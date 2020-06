Corona: Zahl der Infizierten deutlich gestiegen

In Mülheim ist die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten am Wochenende vergleichsweise stark angestiegen. Diese stieg seit Freitag um 8 Personen auf jetzt 26. Die Zahlen hat das Rathaus heute mitgeteilt. 179 waren seit Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit infiziert, gelten mittlerweile aber wieder als gesund. 68 sitzen noch in Quarantäne. (Stand 2.Juni, 7.15 Uhr)

© photoguns - stock.adobe.com