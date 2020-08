Corona-Update der Stadt

In Mülheim sind seit gestern Morgen ( 9:15 Uhr ) 267 weitere Corona-Tests gemacht worden. Vier weitere akute Infektionen wurden nachgewiesen. Die Zahlen meldet heute unsere Stadt. Weil auf der anderen Seite Mülheimer das Virus auskuriert haben, ist die Zahl der akuten Fälle leicht gesunken. Aktuell gibt es 39 nachgewiesene Infektionen in Mülheim. 168 Menschen in unserer Stadt befinden sich in häuslicher Quarantäne.

