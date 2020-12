Corona-Todesfall bei Mafia-Prozess

Am 11. Dezember war der Prozess unterbrochen worden, weil ein Angeklagter und zwei Anwälte positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren. Vor zwei Tagen ist einer von ihnen, der Verteidiger, an oder mit Corona gestorben.

Ansteckung nicht im Gericht passiert

Laut Gericht gibt es aber keine Anhaltspunkte, dass die Infizierten sich bei der Verhandlung angesteckt haben. Denn im Gerichtssaal wurden immer strenge Hygienemaßnahmen eingehalten, so die Sprecherin. Es gab Trennwände, Desinfektionsmittel, ausreichend Abstand oder Maskenpflicht und regelmäßigen Luftaustausch. Deshalb hält die Strafkammer daran fest, den Prozess am 4. Januar fortzusetzen. Aus Sicherheitsgründen wird die Verhandlung auch weiter in Düsseldorf und nicht in Duisburg stattfinden.