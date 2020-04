Corona-Regeln auch an Ostern einhalten

Bewahren sie Abstände und verzichten sie so weit wie möglich auf Kontakte mit anderen, sagt Frank Steinfort, der Leiter des Krisenstabs. Gemeinsam werden wir es schaffen, das Virus noch weiter einzudämmen. Die Zahlen zeigen, dass wir schon auf einem guten Weg sind. Aber es ist definitiv noch zu früh, diesen Weg zu verlassen. In Mülheim gibt es aktuell 43 Corona-Patienten. (Stand 9. April, 9.30 Uhr). 69 haben sich mittlerweile von der neuartigen Lungenkrankheit erholt. 153 sitzen Zuhause in Quarantäne.