Corona-Krise lässt Mülheimer zusammenrücken

Alle helfen sich in Corona-Zeiten gegenseitig, sagt Mülheims Ärztesprecher Uwe Brock. Das merkt er nicht nur in seiner Gemeinschaftspraxis in der Innenstadt, sondern auch im Gespräch mit Kollegen, Familie und Freunden. Alle bemühen sich, die aktuelle Situation so gut wie möglich zu meistern.

© contrastwerkstatt - stock.adobe.com