Corona-Inzidenz so niedrig wie lange nicht

Es gibt aber auch wieder weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona zu bedauern. Laut Krisenstab sind innerhalb von 24 Stunden drei Menschen in Mülheim mit oder am Corona verstorben ( Stand 6:00 Uhr ). Seit Ausbruch der Pandemie ist die Zahl der Corona-Toten in unserer Stadt jetzt auf 173 gestiegen. Aktuell gelten in Mülheim 219 Menschen nachweislich als akut infiziert. Das sind 27 weniger als gestern.