Corona-Bilanz der Apotheken

Diese Bilanz hat die Kammer Nordrhein jetzt gezogen. Keine Apotheke musste dicht machen, obwohl viel Geld in Hygienemaßnahmen gesteckt werden musste. Die Mitarbeiter hätten außerdem viel Energie in Botendienste gesteckt, die erst spät von den Kassen übernommen wurden. Laut Bilanz konnten die Apotheker Hamsterkäufe wie im Einzelhandel weitestgehend verhindern. So seien Zum Beispiel Lieferengpässe bei Schutzausrüstungen nicht noch weiter verschärft worden. Der Notdienst konnte außerdem immer aufrecht erhalten werden.