Corona-Ansteckungsrate bleibt kritisch

In Mülheim sind innerhalb eines Tages 174 Menschen auf das Corona-Virus getestet worden ( 17.September 9:15 Uhr – 18.September 9:15 Uhr ). Nach Angaben der Stadt sind in dem Zeitraum sieben weitere Corona-Fälle nachgewiesen worden, vier Mülheimer haben ihre Infektionen auskuriert, heißt es. Damit gibt es heute 75 akute und bestätigte Corona-Infektionen in unserer Stadt. Die Ansteckungsrate ist in Mülheim weiter hoch eingestuft.