Container in Flammen aufgegangen

Auf dem Gelände eines Sportvereines in Heißen hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Gegen 6:20 war die Feuerwehr an die Hansbergstraße alarmiert worden, weil auf dem Gelände mehrere große Überseecontainer in Flammen aufgegangen waren.

© Feuerwehr Mülheim