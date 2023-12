CinemaxX bei den SchulKinoWochen dabei

Die SchulKinoWochen NRW laufen vom 25. Januar bis 7. Februar in rund 120 Kinos. Darunter auch das CinemaxX in Mülheim. In fast 100 Filmen, die dort gezeigt werden, gibt es konkrete Bezüge zu Lehrplänen. Passendes Unterrichtsmaterial steht zum Download bereit. Dazu kommen spannende Begleitveranstaltungen wie Seminare und Gespräche mit Filmschaffenden.

Oberthema 2024 ist das Thema "Freiheit". Dazu passt zum Beispiel die Sonderreihe der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema "Alltag und Widerstand - Mutige Mädchen und Frauen in der iranischen Gesellschaft". Ein weiterer Fokus liegt auf dem kritischen Umgang mit Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft. Laut Veranstalter sei der Blick auf Diskriminierungsthemen bei der Filmauswahl insgesamt wichtiger geworden.

Der ermäßigte Preis für die Kinovorführungen beträgt 4,50 Euro, Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt.