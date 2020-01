Caritas-Aktion bringt 1800 Weihnachtspakete

1800 Pakete für Kinder und Familien - so viele sind bei der Caritas-Aktion "Freude schenken" in Mülheim zusammengekommen. Die Verband wollte mit der Aktion auf die Not einzelner Menschen aufmerksam machen und ihnen das Gefühl geben, dass jemand an sie denkt.

© seanlockephotography - Fotolia