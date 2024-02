Busse fahren in Mülheim nach Streikfahrplan

Am morgigen Warnstreiktag im ÖPNV bleiben die meisten Busse in ihren Depots - es steht aber nicht alles still. Um eine Basismobilität zu gewährleisten fahren die NachtExpress-Linien in der Zeit von 5.30 Uhr bis 23.30 Uhr im Stundentakt ihren jeweiligen Linienweg nach einem Streikfahrplan. Mehr Infos bekommt ihr HIER









