Bundespräsident zu Besuch im Ruhrgebiet

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute auf Ruhrgebiets-Tour. Heute Morgen war er schon im Duisburger Hafen und ist am frühen Mittag in einem NRW-Zentrum für Talentförderung in Gelsenkirchen. Heute Nachmittag macht er in Dortmund einen Rundgang durch Labore der Biomedizin- und Technologiezentren.

© Stefan Arend/FUNKE Foto Services