Bürgerinitiative kritisiert Prioritätenliste

Die Pläne ignorieren die Ziele des Bürgerentscheids! Die Bürgerinitiative zum Erhalt der VHS in der MüGa ist verärgert über die Vorlage, die die Mülheimer Verwaltung für den Finanzausschuss am Montag ausgearbeitet hat. Sie beinhaltet eine Prioritätenliste. Wegen der Sanierung der Volkshochschule sollen sich andere Baumaßnahmen an Schulen und auch der Neubau des Friedrich-Wennmann-Bads nach hinten verschieben.

© Radio Mülheim