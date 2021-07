Bürgeramt bietet wieder Sprechstunden ohne Termin

Seit heute bietet das Mülheimer Bürgeramt wieder eine freie Sprechstunde ohne Termin an - allerdings nur in einem kleinen, begrenzten Rahmen und nur für Ausweis-Angelegenheiten oder die Ummeldung des Wohnsitzes. Das ist möglich, weil die Corona-Zahlen so niedrig sind, heißt es aus dem Krisenstab.

