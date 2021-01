Broicher Schloßnacht und Plan B vorbildlich

Aus Mülheim wird die Broicher Schloßnacht vorgestellt. Eine Kooperation desVereins Art Obscura e. V. und der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH. Hier präsentierten Künstler Konzerte, Tanz und Theater. Eigentlich war die Broicher Schloßnacht im April 2020 schon abgesagt, konnte dann aber mit einem Corona-Hygienekonzept doch erfolgreich stattfinden. Bei den vier Vorstellungen mit 200 personalisierten Eintrittskarten gab es genügend Abstand zwischen den Gästen im Schloßhof, ausreichend Desinfektionsmittel und es gab ein Einbahn-Laufsystem, damit die Gäste sich nicht begegnen.

Plan B

Außerdem gelobt wird in der Best Case Study das Projekt Plan B. Das war in Mülheim eine Open Air-Veranstaltungsreihe von Juni bis September in der Freilichtbühne. Das Projekt Plan B gab es deutschlandweit in verschiedenen Städten. Unter strengen Corona-Auflagen und mit ausgefeilten Konzepten konnten 150 Veranstaltungen stattfinden, davon 14 in der Mülheimer Freilichtbühne. PLAN B wurde in Mülheim unter anderem von der Reglerproduktion realisiert und vom Kulturbetrieb der Stadt Mülheim untersützt. Zur Best Case Study geht es hier.