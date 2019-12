Broich: Feuerwehr löscht Kellerbrand

In Broich ist die Feuerwehr am Samstagmorgen zu einem größeren Brand ausgerückt. Laut einem Sprecher hatte ein Zeuge dichten Rauch bemerkt, der aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Ulmenallee aufgestiegen war.

© Radio Mülheim