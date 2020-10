Brenntag streicht 1300 Stellen

Der Chemiehändler Brenntag aus Essen baut 1300 Stellen weltweit ab. Das hat das Unternehmen bekannt gegeben. Das Hauptquartier in Essen bleibe aber bestehen und auch der Lager- und Umschlagplatz in Duisburg sei als Top-Standort nicht gefährdet, so das Unternehmen.

