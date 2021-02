Brand bei RWW an der Moritzstraße

Die WarnApp Nina gibt Entwarnung: Die Feuerwehr hat die starke Rauchentwicklung bei einem Feuer in Styrum in den Griff bekommen. Gegen 10.40 Uhr waren bei Schweißarbeiten auf dem RWW-Gelände an der Moritzstraße die Förderbänder einer Sandwaschanlage in Brand geraten, heißt es.





© OFC Pictures - stock.adobe.com