Brand auf der Galopprennbahn

Als die Feuerwehr an der Galopprennbahn eintraf, war bereits dichter Rauch aus einem freistehenden Gebäude gekommen, sagt ein Sprecher. Die Löscharbeiten hatten rund zwei Stunden gedauert. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.