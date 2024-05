Boom beim Tourismus im Ruhrgebiet

Rund 307.000 Touristen aus dem In- und Ausland waren im Februar in der Metropole Ruhr unterwegs. Die meisten Ankünfte im Vergleich zu Februar 2023 verzeichnet Krefeld mit einem Plus von rund 48 Prozent. Mülheim hatte ein Plus von 15 Prozent, bei Touristen aus dem Ausland sogar 33 Prozent.

Damit gibt es in unserer Region in NRW die größten Zuwächse beim Tourismus. Gesamt-NRW kam nur auf ein Plus von 3,9 Prozent bei den Übernachtungen im Februar.