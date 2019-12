Bombendrohung am Landgericht Essen

Für die Mitarbeiter, die auf der Straße stehen, sind Busse gekommen, in denen sie sich aufwärmen können. Einige mussten so schnell ins Freie, dass sie nicht mal mehr ihre Jacken holen konnten. Die Polizei will mit Spürhunden das Gebäude auf mögliche Sprengsätze absuchen. Die Bombendrohung war heute Mittag per Telefon eingegangen. Die Beamten prüfen noch, ob sie echt ist.