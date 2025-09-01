Bolzplatz-Duell: Auftakt in Bochum

Gespielt wird in Dreier-Teams, bestehend aus 11 bis 13-jährigen Jungs oder Mädchen. Auf dem Feld wechseln sie sich fortlaufend im 1 zu 1 gegeneinander ab. So sollen sich besonders dribbelstarke Kinder durchsetzen können. Nach dem Regionalfinale in Bochum stehen noch Veranstaltungen u.a. in Essen und Duisburg an. Das Finale wird Mitte Oktober in Köln ausgetragen. Anmeldungen sind noch möglich. Unterstützt wird die Fußball-Serie von der RAG-Stiftung. Sie will damit Zusammenhalt, Teamgeist, Toleranz, Fairplay und Integration fördern.