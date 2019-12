Böllern rund um Krankenhäuser und Kirchen ist verboten

Böller an Silvester sind in Mülheim nicht überall erlaubt. Darauf weist die Feuerwehr aus aktuellem Anlass noch mal hin. In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sind Knaller und Raketen verboten.

