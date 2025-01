Blutspende: Noch zwei Termine im Januar

Das Mülheimer DRK bittet darum, vorab einen Termin zu reservieren. So kann das Team vor Ort besser planen. Außerdem lassen sich Wartezeiten vermeiden, heißt es. Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahr alt sein und sollte sich gesund fühlen. Mit einer Blutspende tun wir nicht nur anderen Gutes, sagt das DRK. Jede Spende sei auch ein kleiner persönlicher Gesundheits-Check. Es werden Blutdruck, Puls, Körpertemperatur und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor gibt es anschließend auch einen Check der Blutspende auf Infektionskrankheiten. Mit jeder Spende könne bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden. Infos gibt auch unter dieser kostenlose Nummer: 0800 11 949 11. Die nächste Gelegenheit zur Blutspende in Mülheim ist bereits am 29. Januar im Altenhof auf dem Kirchenhügel.