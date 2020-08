Blindgängersuche unter Aldi-Filiale

In der nächsten Woche wird unterhalb der Aldi-Süd-Filiale an der Mannesmannallee nach möglichen Weltkriegsbomben gesucht. Das teilt die Stadt mit. Demnach müssen in der Bodenplatte der Discounter-Filiale 37 Löcher gebohrt werden.

© Aldi Süd