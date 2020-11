Black Friday: Auch Einzelhändler hoffen auf mehr Kunden

Egal ob im Forum, Rhein-Ruhr-Zentrum, in der Innenstadt oder in den Stadtteilen - schon seit Tagen lockt der Einzelhandel mit Black Friday-Angeboten in den Schaufenstern. Mit dem Black Friday und den Angeboten in der Vorweihnachtszeit hoffen die Geschäftsinhaber wieder ein bisschen mehr Kunden in die Läden zu ziehen. Damit wollen sie die coronabedingten Verluste der letzten Zeit zumindest etwas geringer halten.

Frust nach Verbot der verkaufsoffenen Sonntage

Nicht zuletzt, nachdem die Enttäuschung darüber sehr groß war, dass in der Adventszeit keine verkaufsoffenen Sonntage erlaubt sind. Entgegen der Ankündigung des Landes NRW hatte das Oberverwaltungsgericht Münster die geplante Öffnung der Geschäfte an Sonntagen diese Woche gekippt. Das Forum hatte sich schon vor dem Gerichtsurteil gegen verkaufsoffene Sonntage im Advent entschieden.