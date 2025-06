«Bisschen einholen»: Zverevs Jagd auf Sinner und Alcaraz

Halle (dpa) - Tennisstar Alexander Zverev will auch beim Rasenturnier in Halle/Westfalen Jagd auf die aktuell enteilten Konkurrenten Jannik Sinner und Carlos Alcaraz machen. «Die zwei sind schon ein Level über allen anderen momentan», sagte der Weltranglistendritte: «Ich muss halt schauen, dass ich die beiden ein bisschen einhole jetzt.»

Zum Auftakt in Halle/Westfalen trifft der Olympiasieger von Tokio am Mittwoch auf den Amerikaner Marcos Giron. Top-Konkurrent auf den Titel ist der italienische Weltranglistenerste Sinner, der heute Nachmittag auf den deutschen Profi Yannick Hanfmann trifft. Der spanische French-Open-Gewinner Carlos Alcaraz, aktuell die Nummer zwei der Welt, ist parallel beim Rasenturnier in London am Start.

Zverev auch im Doppel am Start

Zverev ist es wichtig, beim Rasenklassiker in Wimbledon vom 30. Juni bis 13. Juli in Topform an den Start zu gehen. Der Finaleinzug in der Vorwoche in Stuttgart und die Auftritte in Halle/Westfalen seien bei der Umstellung von Sand auf Rasen wertvoll, meinte der Hamburger: «Der Belag an sich, da muss man sich dran gewöhnen. Das werde ich hier hoffentlich weiter tun.»

Beim ATP-500-Turnier tritt Zverev auch im Doppel-Wettbewerb an. An der Seite seines brasilianischen Kumpels Marcelo Melo spielt der Hamburger am Dienstag gegen die favorisierten Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori.