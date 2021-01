Birkenallee bekommt neue Bäume

Sie waren tot oder so stark geschädigt, dass sie nicht mehr sicher standen. Wegen der vielen Spaziergänger, Radfahrer und Reiter auf der Allee war das zu gefährlich. Um die von Bäumen gesäumte Straße trotzdem erhalten zu können, will der RVR sie jetzt umgestalten. Sind die kranken Birken gefällt, werden sie durch Winterlinden ersetzt. Ihre Wurzeln sind besser als die der Birken. Sie können auch in tieferen Erdregionen noch an Wasser kommen. Außerdem sind die Winterlinden, was den Klimawandel angeht, nicht so anfällig und haben eine längere Lebensdauer.