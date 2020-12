Bilanz Schulen und Kitas seit Montag

Laut NRW-Schulministerium sollten ab Jahrgangsstufe 8 die Schüler sowieso nur noch per Fernunterricht beschult werden. Weil die Corona-Zahlen immer weiter steigen, hatte das Land NRW die Präsenzpflicht an Schulen ab Montag aufgehoben. Eine Notbetreuung ist aber bis zum letzten Schultag am Freitag weiterhin gesichert. Auch Eltern von Kindergartenkindern wurden aufgerufen, wenn möglich ihre Kinder zuhause zu betreuen. Damit sollen Kontakte reduziert und die Corona-Infektionszahlen gesenkt werden.