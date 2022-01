Biergarten soll auf Rathausmarkt entstehen

In anderen Städten gebe es ähnliche Initiativen, die erfolgreich sind und gut angenommen werden, heißt es. In Zeiten von Corona habe Außengastronomie generell an Zuspruch gewonnen. Die Bezirksvertretung 1 soll auf ihrer Sitzung im März über den Antrag entscheiden. Zuletzt hatte es mehrere Vorstöße gegen, dem Platz neues Leben einzuhauchen. Die Städte möchte dort den Wochenmarkt stattfinden lassen. Die Fliednerwerke könnten den maroden Kiosk übernehmen.