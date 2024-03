Bewerbungsstart für TalentAward Ruhr

Die Stiftung vergibt den Preis jährlich an Einzelpersonen oder Gruppen, die junge Menschen durch ihre Arbeit in Stiftungen, Initiativen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen oder Unternehmen fördern. Durch ihr berufliches oder ehrenamtliches Engagement tragen sie dazu bei, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu stärken und den Weg für erfolgreiche Bildungslaufbahnen zu ebnen, heißt es. Der TalentAward Ruhr ist mit einem Gesamtpreisgeld von 20.000 Euro dotiert. Das Geld fließt in vier Projekte. Einsendeschluss für die Vorschläge ist der 31. März. Die Preisverleihung ist am 31. Oktober im thyssenkrupp Quartier in Essen. Hier gibt es alle Infos rund um den Preis.