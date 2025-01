Bewerbung: Frauen-Fußball-EM im Revier?

Insgesamt haben 15 Städte in ganz Deutschland ihre Unterlagen fristgerecht beim DFB eingereicht, fünf davon aus NRW. Der Deutsche Fußball-Bund richtet die UEFA Women's EURO im Jahr 2029 aus. Das Präsidium will schon im nächsten Monat eine Vorauswahl möglicher Spielorte treffen. Die Frauen-EM soll mit 16 Teams über 31 Spieltage laufen. Die Partien werden voraussichtlich in acht Stadien ausgetragen.