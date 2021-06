Bewegung in den Sommermonaten

Ziel ist es, dass wir Mülheimer uns mehr zu bewegen und das am besten an der frischen Luft. Die Mülheimer Vereine bieten deshalb Sportkurse in Parkanlagen und auf Grünflächen an. Die Aktion soll vor allem einen einfachen Zugang zum Sport bieten, heißt es vom Mülheimer Sportbund und Mülheimer SportService. Sie organisieren "Sport im Park". Die Kurse sind kostenlos und Teilnehmer müssen sich nicht dafür anmelden. Jeder hat die Möglichkeit, einfach mal in verschiedene Sportarten reinzuschnuppern. Die Flyer mit den Angeboten und den Hygieneregeln wegen Corona sind aktuell noch in Arbeit. Sie sollen Ende des Monats an vielen Stellen ausgelegt werden - zum Beispiel in der Touristinfo und sind dann auch über die Seite der Stadt und des Mülheimer Sportbundes abrufbar.