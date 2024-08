Berufswahlmesse in Dortmund mit vielen Anbietern

In Halle 8 der Messe Dortmund können sich Schüler, Eltern und Lehrkräfte an zwei Tagen über Berufe informieren, an einem "Speed Coaching" teilnehmen, Bewerbungsunterlagen checken lassen, sich Vorträge anhören, sogenannte Themen-Walks absolvieren und an Hochschulführungen teilnehmen. Am Start sind mehr als 90 Hochschulen und zahlreiche Unternehmen und Institutionen, darunter die Deutsche Flugsicherung, die Diakonie oder die Bundeswehr. ­Hier sollen alle Fragen rund um die berufliche Zukunft beantwortet werden, sagt der Veranstalter. Der Eintritt ist kostenlos. Besucher müssen sich allerdings vorab registrieren. Die "Einstieg Dortmund" läuft Freitag von 9 bis 14 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr.